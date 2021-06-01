Барселона підписала захисника МанСіті та оцінила його в 400 мільйонів євро

Іспанська Барселона оголосила про підписання контракут із центральним захисником Еріком Гарсією. Попереднім клубом центрального захисника був англійський Манчестер Сіті.

Ерік Гарсія дістався Барселоні безкоштовно. Адже його контракт із Манчестер Сіті закінчився. Тож він вирішив не продовжувати угоду з "містянами", а повернутися до Барселони.

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Ерік Гарсія підписав контракт з "синьо-гранатовими" до літа 2026 року. В його контракті прописали відступні у розмірі 400 мільйонів євро.

Варто відзначити, що Ерік Гарсія є вихованцем Барселони. Він приєднався до клубу у 2008 році, коли йому було 7 років. А у 2017 році він покинув команду, підписавши контракт з Манчестер Сіті. Спочатку він потрапив до команди U-19, а згодом U-23.

Два попередні сезони – 2019/2020 та 2020/2021 – був гравцем основної команди. Але грав вкрай мало.

Ерік Гарсія став другим гравцем Манчестер Сіті, який перебрався до Барселони. За день до того було оголошено про підписання угоди з форвардом Серхіо Агуеро.

Варто відзначити, що Ерік Гарсія потрапив до заявки збірної Іспанії на Євро-2020.