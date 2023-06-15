Легендарний "Камп Ноу" перетворюється у руїну: відео масштабної реконструкції арени Барселони

Каталонська Барселона тріумфально закінчила сезон-2022/2023, ставши чемпіоном Ла Ліги. Після закінчення чемпіонату клуб розпочав кардинальну реконструкцію домашньої арени "Камп Ноу".

У соціальних мережах з'явились перші кадри із перебудови рідного стадіону "блаугранас". На відео видно, що будівельники повністю знесли одну з трибун "Камп Ноу".

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Легендарний стадіон, який увійшов в історію

Реконструкція арени відбуватиметься орієнтовно до осені 2024 року. Очікується, що така перебудова стадіону обійдеться футбольному клубу у 1,5 мільярда євро.

Поки триватиме ця реконструкція Барселона проводитиме свої домашні матчі на стадіоні "Монжуїк", який вміщує 55 тисяч уболівальників. Натомість "Камп Ноу" вміщував понад 99 тисяч фанатів.

Такі світлини навіюють сум у прихильників Барселони, яка на "Камп Ноу" провела легендарні матчі, які назавжди увійшли у клубну історію. Саме на полі цього стадіону виблискував один із найкращих футболістів світу Ліонель Мессі, який не проти знову одягнути футболку каталонського колективу.

Цей стадіон пережив 27 чемпіонств Барселони у Ла Лізі.



Реконструкція "Камп Ноу" / Фото з твітеру sonyeta

Відео реконструкції "Камп Ноу"