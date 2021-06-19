Барселона офіційно оголосила про підписання Мемфіса Депая

Іспанська Барселона оголосила, що нападник Мемфіс Депай приєднається до команди в літнє міжсезоння. Контракт з ним буде розрахований на 2 роки.

Депай переходить у Барселону на правах вільного агента, адже його контракт з французьким Ліоном закінчився. Контракт з іспанським клубом буде розрахований до кінця сезону 2022/2023.

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Видання Transfermarkt оцінює 27-літнього гравця в 45 мільйонів євро.

Депай став четвертим новачком Барселони в літнє міжсезоння. При цьому троє гравців перейшли до "синьо-гранатових". Окрім Депея, це Серхіо Агуеро та Ерік Гарсія з Манчестер Сіті.І лише за Емерсона довелося заплатити 9 мільйонів євро.

Депай може зіграти на посаді лівого атакувального півзахисника та нападника.

В попередньому сезоні в чемпіонаті Франції за Ліон він забив 20 голів в 37 матчах.