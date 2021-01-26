Барселона – найприбутковіший клуб у 2020 році попри шалені борги

Два іспанські футбольні гранди – Барселона та Реал – залишилися на перших місцях у рейтингу найприбутковіших клубів. А загалом оборот 20 найприбутковіших клубів за сезон 2019/2020 склав 8,2 мільярда євро.
Джерело: Deloitte
Загалом у сезоні 2019/2020 найприбутковіші футбольні клуби світу мали значно менший оборот коштів, аніж попереднього сезону – 8,2 мільярда євро проти 9,3 мільярда євро в сезоні 2019/2020. Падіння склало 1,1 мільярда євро.
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Головна причина – пандемія коронавірусу, через яку спочатку матчі відмінили, а коли їх поновили, то без глядачів. Лише втрати через відсутність трансляцій матчів склало 937 мільйонів євро. Але частина цієї суми буде покрита у сезоні 2020/2021, адже частину матчів перенесли у цей сезон.
Ще 257 мільйонів євро клуби недоотримали через проведення матчів без глядачів. Адже дні футбольних матчів є однією зі значних статей доходів – це кошти за квитки, атрибутику та інші покупки на стадіоні. Хоча частину цієї суми вдалося перекрити завдяки іншим доходам.
Експерти очікують, що в сезоні 2020/2021 падіння продовжиться, і складе 2 мільярди євро.
Барселоні вдалося зберегти за собою перше місце, випередивши Реал лише на 200 тисяч євро. Хоча в минулому сезоні ця сума становила 83,5 мільйона євро.
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18 з 20 найприбутковіших клубів отримали менший дохід, аніж у попередньому сезоні. Винятком стали російський Зеніт (236,5 мільйона євро замість 180,4 мільйона євро у сезоні 2019/2020) та англійський Евертон (212 мільйонів євро проти 210,5 мільйона євро). Таке зростання дозволило Зеніту піднятися з 28 місця одразу на 15.
Зеніт та Айнтрахт стали двома клубами, які потрапили у топ-20 в сезоні 2010/2020. Вони замінили італійську Рому та англійський Вест Хем, які випали.