Барселона намагається спекатися Грізманна: футболіста пропонують Ювентусу та Атлетіко

Каталонська Барселона влітку вирішила провести кадрову чистку. Покинути іспанський клуб може чемпіон світу 2018 року Антуан Грізманн, який так і не заграв у Барселоні.

Барселона не домовилася про перехід Грізманна

У ЗМІ активно писали про те, що Барселона хоче обміняти Грізманна на Сауля Ньїгеса з Атлетіко Мадрид. Але, як пише Diario Sport, клуби буцімто зупинили перемовини.

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Причина в тому, що Барселона хоче, щоб Атлетіко не тільки відпустив Ньїгеса, але й доплатив 20 мільйонів за Грізманна. Антуан влітку 2019 року перейшов у каталонський клуб саме з Атлетіко за 120 мільйонів євро.

Окрім того, самого Ньїгеса не влаштував контракт, який пропонує Барселона. Ним передбачається, що в Сауля буде нижча зарплата.

Однак президент Атлетіко Енріке Сересо не відкидає ймовірне повернення Грізманна у мадридський клуб.

У футболі можливо все,

– лаконічно сказав Сересо.

Грізманн тисне на Барселону

Якщо Атлетіко відмовиться від Грізманна, то Барселона планує продати футболіста у Челсі, Манчестер Юнайтед або Ювентус.

Виявляється, що в Грізманна та Барселони взаємна нелюбов. За інформацією Marca, Грізманн може тиснути на Барселону, щоб та відпустила його саме в Атлетіко.

За даними Transfermarkt, контракт француза з каталонцями чинний до 30 червня 2024 року. Антуан може відмовитися підписувати особистий контракт з іншими клубами.

Тоді футболіст залишиться у Барселоні, якій доведеться виконувати фінансові зобов'язання перед Антуаном. Одна з причин, чому "синьо-гранатові" хочуть продати француза – розвантаження зарплатної відомості через борги.

Французьке видання L’Equipe пише, що Барселона запропонувала Ювентусу обмінятися футболістами. В обмін на Грізманна каталонці хочуть Пауло Дибалу.