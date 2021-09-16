Барселона може відправити Кумана у відставку ще до гри з Динамо у Лізі чемпіонів

Барселона може залишитись без головного тренера. Керівництво клубу незадоволене роботою Рональда Кумана, у якого залишився останній шанс, щоб повернути довіру.

Крісло Кумана у Барселоні сильно захиталось

Справи Барселони йдуть не найкращим чином. Керівництво клубу дало останній шанс Рональду Куману виправити цю ситуацію. Якщо нідерландському наставнику не вдасться цього зробити, тоді на нього чекатиме відставка.

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Каталонський клуб може розлучитись із Куманом ще до початку жовтня 2021 року. За словами президента "синьо-гранатових" Жоана Лапорта, доля тренера буде вирішена у найближчих чотирьох поєдинках. Якщо буде результат, то Куману вдасться зберегти місце на посту іспанського гранда. Відзначимо, що Лапорт сильно розлютився після програшу команду у стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів від Баварії (0:3).

На каталонців чекає шалений графік. Футболісти будуть проводити свої поєдинки кожні три дні.

Наступні матчі Барселони

20 вересня. Барселона – Гранада (Ла Ліга)

23 вересня. Кадіс – Барселона (Ла Ліга)

26 вересня. Барселона – Леванте (Ла Ліга)

29 вересня. Бенфіка – Барселона (Ліга чемпіонів)

Як бачимо, що ключовим матчем для Кумана буде єврокубкова гра проти португальської Бенфіки у Лісабоні. Нагадаємо, що у першому турі португальці на виїзді у Києві розписали "суху" мирову з Динамо.