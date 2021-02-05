Все заради Мессі: Барселона може купити зіркового нападника МанСіті

Аргентинський нападник Серхіо Агуеро може змінити англійську прописку на іспанську. 32-річний футболісті бачить своє майбутнє у Барселоні.

Вже незабаром зірковий аргентинець Серхіо Агуеро може покинути АПЛ на користь Ла Ліги. Форвард не проти, щоб його наступним клубом стала команда Рональда Кумана.

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Такий трансфер хоче сам футболіст, але чи зацікавиться такою купівлею сам каталонський клуб наразі невідомо. Не виключено, що сторони проведуть якийсь зірковий обмін гравцями.

Цікаво, що один з кандидатів на крісло президента Барселони вже зв'язувався з форвардом "містян". Такий трансфер може втримати іншого аргентинця Ліонеля Мессі, який перебуває у теплих стосунках із земляком. Ймовірно, що керівництво клубу з Каталонії захоче взяти футболіста у статусі вільного агента.

Спеціалізоване видання Transfermarkt оцінює вартість Агуеро у 35 мільйонів євро.

Агуеро зв'язаний з МанСіті контрактом до кінця червня 2021 року. Але зараз Серхіо вже має повне право підписувати попередній контракт з новим клубом.

У цьому сезоні аргентинський нападник у 9 поєдинках виходив у футболці "містян". У них він двічі відзначився у воротах суперників.