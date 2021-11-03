Барселона хотіла оформити трансфер Циганкова, – іспанський журналіст

Барселона мінімально обіграла Динамо у Лізі чемпіонів. Лідер киян Віктор Циганков відіграв увесь поєдинок, але не допоміг команді уникнути поразки.

"Барселона думала про те, щоб купити Циганкова"

Віктору Циганкову не вдалось відзначитись результативними діями у матчі проти Барселони. Але він таки отримав похвалу зі сторони суперника.

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Іспанський журналіст та коментатор Хуліо Мальдонадо заявив, що Циганкову вже давно слід спробувати свої сили у провідному чемпіонаті Європи. Представник ЗМІ розповів, що свого часу Барселона мала плани на трансфер українського правого вінгера.

Циганковим цікавилася Барселона, це правда. Вони думали про те, щоб купити його. Це гравець високого рівня. Думаю, йому настав час йти з Динамо, спробувати себе у топ-чемпіонаті, в команді рівня тієї ж Барселони,

– зазначив Мальдонадо.

У футбольному колі вже давно говорять про те, що Віктору потрібно "не пересидіти" у Динамо. Йому потрібно вчасно встигнути податись у топову команду, де гравець зможе розвиватись як футболіст.

До слова, Барселона вдруге поспіль переграла Динамо з мінімальним рахунком 0:1.

Кар'єра Циганкова у Динамо