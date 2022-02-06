Барселона у феєричному матчі з 6 голами перемогла Атлетіко: відеоогляд матчу

В чемпіонату Іспанії відбулося протистояння топових команд – Барселона на власному полі приймала Атлетіко. У матчі було забито шість голів, а також показано одну червону картку.

Боротьбі за Лігу чемпіонів

Обидві команди ведуть боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів наступного сезону. До цього матчу Атлетіко випереджав Барселону на одне очко, посідаючи четверте місце, пише 24 канал.

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Але після матчу все змінилося. І вже Барселона піднялася на четверту сходинку, опустивши "матрацників" на п'яте місце.

Феєрія Дані Алвеса

Хоча початку матч для Барселони не надто вдало, коли на восьмій хвилині Карраско в дотик замкнув простріл Суареса, вивівши гостей вперед.

Та ща дві хвилини рахунок на табло став рівним. Затяжка атака "блаугранас" та не надто вдалі спроби прорватися до воріт закінчилися тим, що Дані Алвес перевів м'яч на протилежний фланг, і Хорді Альба вгатив м'яч у верхній дальній кут воріт.

А на 21-й хвилині вже Барселона була попереду. Після навісу Адама Траоре, Гаві у стрибку головою відправив м'яч у ворота суперника. Тут варто відзначити, що ріст півзахисника лише 173 сантиметри. Правда в цьому випадку йому допоміг незначний рикошет від Врсалько.

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Пішли ж на перерву команди за рахунку 3:1. Після подачі зі штрафного Піке пробив головою. Але влучив у перекладину. Ферран Торрес хотів ефектно пробити боковими ножицями у падінні. Але як слід не влучив по м'ячу. Той відлетів до Араухо, і захисник прицільно пробив низом у кут воріт.

Розгромним рахунок став на початку другого тайму, коли Дані Алвес вже сам відзначився забитим голом. Він вчасно опинився на підборі перед штрафним майданчиком суперників та в дотик пробив у низом у кут воріт.

Правда згодом Атлетіко один гол таки відіграв. Після подачі з кутового Хіменес пробив головою. А Луїс Суарес спрямував його у ворота, уникнувши офсайду.

Дані Алвес претендував на звання героя матчу. Але на 69-й хвилині він достроково покинув поле. В простій ситуації гравець шипами вдарив ззаду по незахищеній частині ноги Карраско. Арбітр після перегляду VAR показав гравцю пряму червону картку.

Попри гру в більшості, Атлетіко не вдалося більше забити голів. Тож Барселона перемогла та піднялася на четверте місце в турнірній таблиці.

Барселона – Атлетіко 4:2

Голи: Альба, 10, Гаві, 21, Араухо, 43, Алвес, 49 – Карраско, 8, Суарес, 59

Вилучення: Алвес, 69

Відеоогляд матчу Барселона – Атлетіко