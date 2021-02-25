Барселона завдяки дублю Мессі розбила аутсайдера Ла Ліги: відео

У середу, 25 лютого, Барселона на власному полі приймала Ельче у рамках перенесеного 1 туру Ла Ліги. Каталонці без проблем здобули перемогу.

Барселона – Ельче 3:0

Голи: Мессі, 48, 68, Альба, 73

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Барселона була фаворитом цього протистояння, але перший небезпечний удар у зустрічі створили гості. Простріл у штрафний не зумів зупинити жоден із захисників каталонців, але удар Боє був значно вище воріт.

Мессі віддав передачу на Трінкау, який взяв гру на себе та протягнув м'яч у штрафний суперника. Однак голкіпер продемонстрував дива майстерності на лінії та парирував удар впритул.

Гольовий тайм

Перша половина матчу завершилась із нульовим рахунком. По перерві господарям вдався швидкий гол. Мессі обігрався із Бретвейтом, вийшов сам на сам з голкіпером та не схибив із вбивчої позиції – 1:0.

Наступного голу довелось чекати рівно 20 хвилин. Де Йонг на межі штрафного віддав на Мессі, який підключився до атаки. Лео спокійно познущався з оборонців та легко подвоїв перевагу, зібравши на собі чотирьох опікунів – 2:0.

Вже за п'ять хвилин футболісти Барселони збільшили перевагу. Мессі віддав елегантну передачу на Бретвейта, той головою скинув у воротарський майданчик на Альбу, який підтягнувся із захисту в атаку. Іспанець впритул у падінні прошив сітку воріт – 3:0.

У підсумку – 3:0 розгромна перемога Барселони. Завдяки звитязі каталонцям вдалось наблизитись до Реала, який йде другим – 50 очок. Між командами лише два пункти різниці. Ельче ж не може вибратись з підвалин таблиці – 19 місце серед 20 клубів та лише 21 очко.

Барселона – Ельче відеоогляд