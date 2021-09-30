Барселона на дні: Бенфіка з Яремчуком здобула розгромну перемогу у Лізі чемпіонів – відео

Бенфіка 29 вересня приймала Барселону у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Господарі, у складі яких зіграв Роман Яремчук, наколотили у ворота суперників аж три голи.

Бенфіка – Барселона 3:0

Голи: Нуньєс, 3, 79 (п), Сілва, 69

Вилучення: Гарсія, 87 (Барселона)

Український нападник Роман Яремчук отримав місце у стартовому складі команди та провів на полі 75 хвилин. Футболіст збірної України був активним на полі, але відзначитись результативними діями не зміг.

Дивіться також Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 29 вересня

Вже на початку матчу господарям вдалось шокувати суперника забитим голом. Нуньєс підхопив передачу з глибини поля, майстерно накрутив Гарсію та пробив у ближній кут. Голкіпер зреагував на удар, але дотягнутись до нього не встиг – 1:0. Красивий гол забила Бенфіка. А результативна атака розпочалась із обрізки гравця Барселони у центрі поля.

Гості відповіли дуже гостро. Де Йонг розстрілював ворота після провалу у захисті команди Жорже Жесуша. Але нідерландець дивом влучив у суперника. Добивання Педрі було повз ворота.

Протягом усього першого тайму каталонці були гострішими. Але усі спроби Депая чи де Йонга були хибні. На перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів.

Приниження Барселони

Нуньс міг забити гол з дальньої відстані. Тер Штеген вирішив зіграти на випередження, вибігши далеко з воріт. Його випередив нападник Бенфіки та без вагань завдав удару. Але стійка взяла на себе удар. Дуже великої помилки припустився воротар Барселони, ніхто не міг зрозуміти, що було у голові голкіпера, коли він вибіг на м'яч ледь не до центру поля.

Маріу обігрався у стіночку з Яремчуком, але його удар парирував воротар. На добиванні був Сілва, який вже у падінні подвоїв перевагу господарів – 2:0.

За десять хвилин до завершення основного часу гравець Барселони відверто зіграв рукою у власному штрафному. Суддя сигналізував про продовження гри, але вже через декілька хвилин переглянув епізод на відеоповторі. Арбітр змінив свою думки, призначивши пенальті.

До позначки підійшовта не схибив з 11 метрів, розвівши м'яч та воротаря у різні кути –. Перед початком матчу ніхто не очікував побачити такий рахунок на табло.

Барселона так і не зумів забити бодай гол престижу. У підсумку – 3:0 розгромна перемога Бенфіки. Схоже, Рональд Куман вичерпав ліміт довіри керівництва Барселони. Швидше за все, що скоро усі фанати побачить відставку нідерландського фахівця.

Після нищівної перемоги Бенфіка з 4 очками йде другою у групі "Е". Лідирує Баварія, яка вдома познущалась з Динамо – 5:0.

Барселона з нулем замикає таблицю. Ось найбільша несподіванка Ліги чемпіонів.

Бенфіка – Барселона відеоогляд