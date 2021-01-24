Барселона без Мессі переграла скромне Ельче: відео

У неділю, 24 січня, Барселона зіграла на виїзді проти Ельче у рамках 20 туру іспанської Ла Ліги. Гості з труднощами здолали непоступливого суперника.

Ельче – Барселона 0:2

Голи: де Йонг, 39, Пуч, 89

Явним фаворитом цього протистояння була Барселона. Каталонці не могли розраховувати на свого лідера Ліонеля Мессі, пише 24 канал.

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Альба майстерно пробив в один дотик з межі карного майданчика, але м'яч пролетів повз ворота. Ще одну нагоду змарнували гравці гостей. Педрі пробив з межі штрафного майданчика, голкіпер не сподівався на такий постріл. Але Ельче пощастило – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Наприкінці першого тайму позиційна атака підопічних Рональда Кумана принесла результат. де Йонг першим зіграв на добиванні, відправивши м'яч у порожні ворота – 0:1.

Результативний удар де Йонга

На відпочинок команди пішли за мінімальної переваги каталонського клубу. По перерві Гонсалес рукою зіграв у власному штрафному, але головний арбітр зустрічі сигналізував про продовження гри.

Після потужно удару від гравця Ельче у гру вступив німецький воротар тер Штеген, виконавши класний сейв.

Відповідь від гостей була не менш гострою. Трінкау спіймав свого опікуна на протиході та завдав гарматного удару з меж штрафного майданчика – голкіпер Бадія видав дивовижний сейв.

Наприкінці зустрічі Барселоні таки вдалось подвоїти рахунок. На 89-й хвилині все той же де Йонг віддав класну передачу в район 11-метрової позначки прямо на голову Пуча, який впритул прошив сітку воріт – 0:2.

Другий гол каталонців