Барселона з 15-річним дебютантом розтрощила Бетіс в матчі Ла Ліги: відеоогляд

У суботу, 29 квітня, у іспанській Ла Лізі відбувся матч32 туру, в якому Барселона приймала на власному стадіоні Бетіс. Підопічні Хаві в більшості не залишили шансів супернику.

Барселона – Бетіс 4:0

Голи: Крістенсен, 14, Левандовськи, 36, Рафінья, 39, Родрігес, 82 (автогол)

У попередньому турі "блаугранас" несподівано поступилися Райо Вальєкано (1:2). Тож у домашньому матчі проти Бетіса команда Хаві зобов'язана була реабілітуватися перед власними вболівальниками, пише 24 Канал.

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Нестримний Рафінья та дебют тінейджера

Героєм зустрічі став Рафінья, який записав на свій рахунок гол + пас. На 14-й хвилині матчу бразилець навісив на Крістеансена, який з близької відстані головою відправив м'яч у правий нижній кут воріт.

За кілька хвилин до цього моменту у складі Бетіса з'явився Едгар Гонсалес, якому судилося стати антигероєм матчу. За 21 хвилину перебування на полі захисник примудрився заробити дві жовті картки та залишив свою команду у меншості.

"Блаугранас" одразу скористалися своєю чисельною перевагою. Роберт Левандовський отримав пас від Кунде та подвоїв перевагу Барси. 2:0.

До перерви ще один м'яч побував у воротах "зелено-білих". Бускетс розрізним пасом вивів Рафінью віч-на-віч з голкіпером Бетіса, а бразилець не змарнував своєї нагоди – 3:0.

Після перерви підопічні Хаві мали не одну можливість збільшити рахунок на табло. Проте лише за 8 хвилин до завершення поєдинку хавбек Бетіса Гвідо Родрігес зрізав м'яч у власні ворота після простріл Фаті.

Одразу ж Хаві провів заміну, яка буде записана в історію клубу. Замість Гаві на поле вийшов 15-річний вихованець академії Барселони Ламін Ямал. Він став наймолодшим гравцем, який коли-небудь дебютував за Барселону.

Висхідна зірка Барси Ламін Ямал / twitter.com/FCBarcelona

Після перемоги над Бетісом Барселона набрала 79 очок у 32 матчах. Команда Хаві впевнено йде до чемпіонства у Ла Лізі.

Бетіс з 49 пунктами займає 6-ту сходинку.

Відеоогляд матчу Барселона – Бетіс