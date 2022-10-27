Сказали Лізі чемпіонів "до побачення": Баварія знищила Барселону – відеоогляд

Барселона 26 жовтня приймала Баварію у центральному матчів 5-го туру групового раунді Ліги чемпіонів. Мюнхенський клуб розтрощив каталонців.

Барселона – Баварія 0:3

Голи: Мане, 10, Шупо-Мотінг, 31, Павар, 90+5

Ще перед стартовим свистком Барселона отримала погані новини. Клуб вилетів із Ліги чемпіонів. Адже Інтер розтрощив Вікторію Пльзень 4:0 та поховав надії каталонців на плей-офф ЛЧ, пише 24 канал.

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Це вже другий поспіль рік, коли каталонський клуб вилітає з Ліги чемпіонів після розіграшу групового раунду.

Схоже, що такі новини демотивували футболістів Барселони, які вже на 10-й хвилині пропустили гол від Баварії. Мане отримав ідеально розрізну передачу на хід. Першим дотиком Садіо обробив пас, а другим пробив по воротах каталонців – 1:0.

Ще до перерви гості з Мюнхена подвоїли свою перевагу. Баварія вийшла у стрімку атаку, яку точним ударом закінчив Шупо-Мотінг. Бельєрін сигналізував арбітру про офсайд, якого не могло бути, адже сам Ектор був ближчим до власних володінь – 2:0.

Вже наприкінці першого тайму Левандовський у боротьбі опинився на газоні штрафного майданчика Баварії – пенальті. Суддя вирішив перевірити епізод на відеоповторі. Після чого розвів руками та скасував 11-метровий у ворота гостей. Де Лігт не фолив настільки, щоб призначати пенальті після падіння Роберта.

Мюнхенці поховали Барселону

На старті другого тайму став рахунок 0:3. Гнабрі класним обвідним ударом прошив сітку воріт тер Штегена. Але Серж був в офсайді, тому рахунок 0:2 не змінився.

Фаті пробивав з гострого кута – повз ворота.

Вже у компенсований до матчу час тер Штеген витягнув з-під поперечини мертвий м'яч від Мане – кутовий. Стандарт став гольовим. Кіммміх зряче подав на Гнабрі, Садіо невдало зловив м'яч, але він відлетів прямо на дальню стійку, де перебував Павар. Захисник розстріляв володіння Барселони – 0:3.

Баварія розтрощила Барселону на очах каталонських уболівальників.

Перед останнім туром Барселона продовжує йти 3-ю, Інтер вже недосяжний, адже відставання у 6 очок.

Баварія зміцнила лідерство у групі "С" – 15 пунктів. Аутсайдером є Вікторія Пльзень.

Барселона – Баварія: відеоогляд матчу