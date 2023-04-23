Маститі суперники – не біда: Барселона здолала Атлетіко та з верхівки Ла Ліги споглядає на решту

Каталонський колектив здобув чергову важливу перемогу в рамках Ла Ліги. "Синьо-гранатовим" протистояв складний опонент.

Барселона – Атлетіко 1:0

Гол: Торрес, 44

Барселона та Атлетіко провели зустріч в рамках 30-го туру Ла Ліги, з якої переможцями вийшли "синьо-гранатові". Перемога над маститим суперником підтвердила, що каталонці варті чемпіонства, пише 24 Канал.

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Матч гарячих іспанців

Обидвом грандам іспанського футболу не світить вже здобути ні трофей Ліги чемпіонів, ні Кубок країни, а тому командам залишається сконцентруватись на внутрішньому чемпіонаті. Тому каталонськкий колектив і знищує усіх на своєму шляху в рамках на Ла Ліги, цього разу на дорозі до чемпіонства Барселони опинився Атлетіко.

Уже з першим хвилин обидва клуби підтвердили свій високий клас, активно атакуючи одне одного, проте на заваді у гравців Барселони та Атлетіко ставали голкіпери команд, які також не проти були продемонструвати свої навички. Не дивлячись на активний футбол від обох команд, колективи змогли на двох забити тільки один гол, який трапився на 44-ій хвилині.

Забитим м'ячем зміг відзначитися Ферран Торрес, який опинився з м'ячем на лінії карного майданчику суперника після передачі Рафіньї. Іспанський нападник у свою чергу взяв коротеньку паузу, оцінив ситуацію та холоднокровно технічним виконанням відправив м'яч у дальній нижній кут воріт "матрацників", 1:0.

З голами команди заспокоїлись у поєдинку, проте не з гострими атаками та емоція. Варто відзначити, що Барселона змарнувала у другому таймі ще два стопроцентових момента. Якщо шанс Рафінью, який виник після прострілу на пусті ворота, де той не зміг обробити м'яч і від бразильця прилетів в руки голкіперу мадридців, можна списати на невдачу, то змарнований вихід "два в нуль" від Левандовського після неймовірної передачі Гарсії виправдати неможливо, оскільки поляк замість передачі на пусті ворота просто пробив повз них.

Атлетіко ж відповідало, як завжди, своїми надмірними емоціями. Наприкінці зустрічі, за 10 хвилин футболісти "матрацників" отримали 7 жовтих карток, які не допомогли столичному колективу добитися своєї мети. Ще дві картки такого ж кольору гравці Атлетіко отримали після того, як суддя матчу не призначив пенальті, з чим "матрацники" категорично не були згідні, оскільки м'яч потрапив у руку гравцю Барселони.

Тим не менш, каталонці здобувають надважливу перемогу, розмістившись на першій сходинці чемпіонату Іспанії та відірвавшись від другого місця Реал Мадрида на 11 балів. Атлетіко ж, який плекає надії на срібні медалі Ла Ліги, посів третє місце в турнірній таблиці, відстаючи від тих ж "вершкових" на 5 пунктів.

Відеоогляд матчу Барселона – Атлетіко: