Барселона – Атлетіко: хто покаже центральний матч чемпіонату Іспанії

У суботу, 8 травня, Барселона зіграє проти Атлетіко в чемпіонаті Іспанії. В цьому матчі може визначитися доля чемпіонства. Переглянути гру можна буде і в Україні.

За чотири тури до кінця чемпіонату Іспанії доля чемпіонства досі не визначена. Та й загалом на перемогу в Ла Лізі претендують чотири команди. І вони проведуть матчі між собою у 35-у турі.

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Одна з таких пас – саме Барселона та Атлетіко. Їх матч запланований на суботу, 8 травня, і розпочнеться о 17:15.

Правами на показ матчів чемпіонату Іспанії на території України володіє Megogo. Тож саме тут і відбудеться трансляція цього матчу. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Для перегляду матчів слід оформити підписку "Максимальна" яка обійдеться 197 гривень на місяць. Для нових користувачів діє акція – підключення за 1 гривню на перші 14 днів.