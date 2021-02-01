Барселона завдяки Мессі взяла реванш у Атлетіка за поразку у Суперкубку Іспанії: відео

У неділю, 31 січня, Барселона на власному полі приймала Атлетік у рамках 21 туру іспанської Ла Ліги. Каталонці з труднощами перемогли суперника.

Джерело: 24 канал

Барселона – Атлетік 2:1

Голи: Мессі, 20, Грізманн, 74, Альба, 49 (авт.)

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Футболісти Барселони вийшли на поле із думкою про реванш за програш у Суперкубку Іспанії. Вже зі старту каталонці кинулись в атаку. Мессі отримав чудову передачу з глибини поля, вийшов сам на сам з голкіпером, але не зумів вийти переможцем із цієї дуелі.

У середині тайму Мессі таки вдалось записати своє прізвище на табло "Камп Ноу". Лео взявся виконувати перспективний штрафний та не прогадав. Ліонель пробив прямо у дев'ятку воріт, знявши павутину з кута володінь Атлетіка – 1:0.

Непогано пробивав Араухо, який підключився із оборони. Але м'яч після його удару пролетів у лічених сантиметрах біля стійки.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів. Після відпочинку Атлетіку вдалось забити швидкий гол, а допоміг у цьому гравець Барселони Альба. Він після подачі з флангу зрізав м'яч у власні ворота – 1:1.

Грізманн зробив класне закидання у штрафний, де на другому поверсі найкраще зіграв П'яніч, але його удар парирував голкіпер.

У середині другої 45-хвилинки Барселона таки вийшла вперед. Мінгуеса прострілив на вільного Грізманна, якому залишалось лише переправити м'яч у порожні ворота – 2:1.

Наприкінці зустрічі Альба міг реабілітуватись в очах вболівальників Барселони, але з його ударом впорався воротар.

У підсумку – 2:1 перемога Барселони. Каталонцям вдалось взяти реванш у Атлетіка.

Після матчу Барселона із 40 очками йде 2-ю, така ж кількість пунктів у мадридського Реала, який розташовується на 3 місці.

Атлетік перебуває у середині таблиці Ла Ліги – 11 сходинка та 24 набрані пункти.

Барселона – Атлетік відеоогляд