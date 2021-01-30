Барселона – Атлетік: де дивитися онлайн матч Ла Ліги

Каталонська Барселона вдруге у 2021 році зійдеться з Атлетіком Більбао. Після того, як Атлетік переміг Барселону в Суперкубку Іспанії, каталонці отримали шанс взяти реванш у чемпіонаті.

Джерело: 24 канал

Поєдинок 21-го туру Ла Ліги між Барселоною та Атлетіком Більбао відбудеться у неділю, 31 січня. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

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Де дивитися матч Барселона – Атлетік

В Україні легально трансляція матчу Барселона – Атлетік буде доступна винятково на платформі Megogo.

. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

Вартість підписки "Оптимальна" складає 99 гривень на місяць. Користувачі цієї підписки отримують доступ до футбольних трансляції чемпіонатів Іспанії, Німеччини, Франції та Англії.

Ціна підписки "Максимальна" складає 197 гривень за місяць. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед грою

Барселона провалює другий поспіль сезон, хоча для каталонців ще не все втрачено. За 19 матчів у Ла Лізи підопічні Рональда Кумана набрали 37 очок і посідають 3-е місце. Втім, відставання від Атлетіко вже 10 очок. Окрім того, у "матрацників" гра у запасі.

Водночас Атлетік Більбао в чемпіонаті не такий успішний, як у кубкових матчах. Баски набрали всього 24 очки та посідають 9-е місце.