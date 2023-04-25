Юнаки Барселони забули за fair play, забивши підлий гол у ворота Крістал Пелес: рідкісний момент
Останнім часом все більше футбольних ліг тішать нас яскравими голами. Цього разу курйозним взяттям воріт та навіть трохи підлим відзначились футболісти юнацької команди Барселони U-16.
Каталонська Барселона U-16 зійшлась із англійським Крістал Пелес у рамках турніру MICFootball. Вже на 24-ту хвилину рахунок на табло був 2:0 на користь іспанського клубу, пише 24 Канал.
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Забули за fair play
Після чого в одному з епізодів футболіст Барселони опинився на газоні. Суддя вказав медикам каталонського клубу вийти на поле та надати допомогу постраждалому.
У той час футболісти Крістал Пелес пішли до свого тренера, аби отримати настанови та випити води. Чим скористався суперник. Господарі швидко розіграли штрафний, вибігли до воріт англійців та забили у порожні володіння гостей.
Футболісти Крістал Пелес запізно побачили таку підлість іспанського опонента та не встигли перекрити рух атаці.
Барселона зробила рахунок 3:0. Каталонці забили у дещо некрасивому стилі забувши за fair play.
Відео голу Барселони U-16
До кінця зустрічі каталонці забили ще один гол та встановили остаточний рахунок на табло 4:0.
Відзначимо, що у команді Барселони U-16 виступає Шейн Клюйверт – син легендарного нідерландського у минулому футболіста Патріка Клюйверта.