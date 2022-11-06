"Яремчук іуда": бельгійські фанати побажали смерті форварду збірної України – скандальне фото

Фанати Гента "тепло" зустріли свого колишнього гравця Романа Яремчука у формі Брюгге. Вболівальники підготували скандальний банер, клуб помстився на полі.

В неділю в чемпіонаті Бельгії з футболу відбувся центральний поєдинок 16 туру. Чинний чемпіон Брюгге відправився в гості до міцного Гента.

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Головний тренер "чорно-синіх" Хуфкенс випустив зі старту українського захисника Едуарда Соболя, тоді як форвард Роман Яремчук залишився на лаві запасних. Під час матчу вболівальники Гента потрапили у скандальну ситуацію.

Перед перервою фанати господарів розвернули великий банер, присвячений українцю. На ньому був написаний наступний текст: "Смерть зрадникам, Яремчук іуда".



Банер вболівальників Гента / твітер

Судячи з усього, фанати "індійців" не змогли пробачити Роману перехід у стан принципового суперника. Нападний збірної України виступав за Гент з 2017 по 2021 роки, забивши 61 гол у 151 матчі.

Із Гентом Яремчук виграв срібло чемпіонату. Минулого року форвард перейшов у Бенфіку, але там не зміг закріпитись. Цього літа гравець став футболістом Брюгге, його трансфер за 16 мільйонів євро став рекордним для місцевої ліги.

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До слова, Гент зміг помститись Яремчуку на полі, обігравши Брюгге з рахунком 2:0. Це завадило Брюгге вийти на другу сходинку у чемпіонаті, а відстань від лідируючого Генка тепер аж 11 очок. У свою чергу "індійці" йдуть шостими, відстаючи від Брюгге на 5 балів.