З бандитами нічого грати, – президент Польщі Дуда про відмову збірної грати з Росією
Джерело:твітер Анджея Дуди
Польща активно підтримує Україну у зв'язку з останніми подіями. Раніше Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша заявив, що національна команда не буде грати зі збірною Росії.
Президент Польщі Анджей Дуда підтримав рішення збірної не грати проти Росії в стиковому матчі відбору на чемпіонаті світу-2022.
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І правильно, пане Кулеша. З бандитами нічого грати,
– написав Дуда у своєму твітері.
Збірна Польщі та Росії мають зіграти у півфіналі плей-офф за путівку на чемпіонат світу-2022. Команди мали зіграти матч 24 березні на стадіоні у Москві.
Раніше зазначалося, що команди зіграють на нейтральному полі.
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