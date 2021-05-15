Багаж збірної України загубили в аеропорту напередодні матчу з Польщею

Збірна України з хокею прибула в словенську Любляну на матч проти Польщі. Однак речі гравців, серед яких були інвентар та екіпірування, загубилися.

Багаж хокеїстів не доставили вчасно, і перед стартом змагань команда залишилася без екіпіровки і тренувального інвентарю.

До слова Донбас офіційно отримав нового тренера перед хокейною Лігою чемпіонів

"Збірна України прибула в словенську Любляну, однак речі гравців, серед яких були інвентар та екіпірування, – пропали. Очікується, що багаж нашої національної команди повинен бути доставлений в Любляну 15 травня. З огляду на ці обставини, матч України з Польщею, який запланований 15 травня на 14:00, буде перенесений на інший час дня", – йдеться в заяві.

Коли відбудеться матч?

Команди України та Польщі зіграють 15 травня, але дуже пізно – о 23:30. Також суперниками "синьо-жовтих" на змаганнях у Любляні стануть Австрія, Словенія, Румунія, і Франція.