Багаторазова чемпіонка світу Овчиннікова розповіла, чому не покине Україну

Олена Овчиннікова в ексклюзивно інтерв'ю для Спорт 24 розповіла про можливий переїзд до США. Спортсменка наголосила, що не хоче покидати рідну країну.

"Завжди хотіла допомогти нашим спортсменам"

Овчиннікова поділилася своєю давньою мрією. Спортсменка хоче відкрити власний зал.

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Реалізувати своє заповітне бажання багаторазова чемпіонка прагне в Україні, проте не виключає, якщо переїде у США, то може відкрити щось своє і там.

Спортсменка запевняє, що, на жаль, держава не підтримує фінансово бійців MMA, тому більшості складно навіть виїхати за межі країни для виступу. Тому вона прагне допомагати своїм землякам.

"Завжди хотіла допомогти нашим спортсменам, які чогось вартують. Хочу, щоб вони мали змогу показувати високі результати. Вірю, що мені вдасться відкрити свою школу та допомагати бійцям виїжджати за кордон для досягання успіху", – розповіла українка.

"Хочеться жити у рідній країні"

Олена наголосила, що не планує залишати Україну та переїжджати до Штатів. Вона зізнається, що навіть, якщо у майбутньому їй вдасться відкрити бізнес у США, то все одно не хоче покидати рідну країну на завжди.

Хочеться жити у рідній країні. Можливо, з часом моя думка зміниться, але наразі у мене лише такі плани,

– заявила Овчиннікова.

Спортсменка розповіла, що вже давно могла б покинути Україні заради успіху та перебратися у Штати. Оскільки, в рідній країні недооцінюють талановитих бійців.

За словами Олени, за океаном досягнути успіху дещо легше, ніж в Україні.

"З досвіду та прикладів скажу, що талановиті спортсмени, які починають свою кар’єру за океаном швидше досягають успіху та впізнаваності, ніж в Україні. Там вони за 1,5 – 3 роки досягають великих успіхів і медійності, ніж це відбувається на українській землі. За три роки їх знає увесь світ, а тут мені знадобилось 20 років, хоча мене майже не впізнають у Львові", – запевняє багаторазова чемпіонка світу.