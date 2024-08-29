Президент Федерації шахів Киргизстану хоче повернути росіян та білорусів на змагання

Президент Федерації шахів Киргизстану, Бабур Толбаєв, запропонував дозволити росіянам та білорусам повернутися до змагань. Про це повідомив президент Польської федерації шахів, Радослав Єдинак.

ФІДЕ дозволила представникам Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях лише під прапором організації. Однак такий розвиток подій не подобається президенту Федерації шахів Киргизстану.

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Зашквар від Толбаєва

Радослав Єдинак повідомив, що рішення повернути росіян та білорусів до змагань багато хто вважає абсолютно неприйнятним, однак президент Федерації шахів Киргизстану, Бабур Толбаєв, з цим не згоден. Він подав прохання повернути спортсменів ворожих країн і воно було включене до порядку денного загальних зборів.

За такими висновками можуть ховатися різні інтриги, рішення буде прийнято під час зустрічі 22 вересня в Будапешті, в якій я буду брати участь як делегат від Польщі. Право голосу мають 199 делегатів зі 199 країн. Указ залишається незмінним протягом багатьох років, і кожна країна, незалежно від кількості шахістів, має один голос,

– написав Єдинак.

Довідка. Президент Польської федерації шахів зазначив, що проти шахістів обох країн були введені санкції. Вони не можуть брати участь у міжнародних командних змаганнях, і гравці можуть грати лише під нейтральним прапором (або змінити федерацію).

Відзначимо, що заборона на виступи російських та білоруських шахістів під своїми прапорами розрахована до 2025 року.