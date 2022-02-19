Ажіотажу навколо півфіналу України не було б, якби у суперниках була не Росія, – Журба

Сергій Журба – один із авторів результату збірної України на Євро-2022 з футзалу. Гравець "синьо-жовтих" відверто розповів, чи був би довкола півфіналу такий ажіотаж, якби суперником була не Росія.

Журба: Були сконцентровані лише на півфінальній грі

Досвідчений футзаліст заявив, що протистояння Україна – Росія зацікавило навіть тих людей, які до цього не цікавились та не дивились футзал. Сергій Журба в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів про нечуваний ажіотаж навколо півфіналу Євро-2022.

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Футзаліст української збірної впевнений, що такої цікавості зі сторони українців не було б, якби Росія не була суперником України.

Не думаю, що такий сильний ажіотаж був би навколо нашого півфіналу, якби у суперниках була не Росія,

– зізнався Журба.

За словами віцекапітана "синьо-жовтих", команді було байдуже, хто буде її суперником у поєдинку за вихід у фінал чемпіонату Європи. Підопічні Олександра Косенка були сконцентровані виключно на грі.

"Були сконцентровані лише на півфінальній грі. Нам було байдуже, хто буде нашим суперником. У нас було одне завдання – перемогти та вийти у фінал. Особливих акцентів на Росію у нас не було, ми уважно розібрали гру суперника та готувались, як і на будь-якого іншого опонента, який претендує на висоті місця. У нас були чисто футзальні принципи на гру проти росіян", – запевнив гравець київського ХІТа.

Нагадаємо, що півфінал проти Росії закінчився прикрою поразкою України з рахунком 3:2.