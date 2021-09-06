Аж 33 удари: Світоліна та Халеп видали найдовший розіграш на US Open – відео

Еліна Світоліна у феноменальному стилі вибила Сімону Халеп із Відкритого чемпіонату США. Тенісистки видали найдовший розіграш на US Open.

"Війна" на тенісному корті у США

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна і колишня перша ракетка світу Сімона Халеп видали пекельний матч. Слід відзначити його початок.

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Тенісистки потішили глядачів на трибунах затяжним розіграшем. Сталось це вже у другому сеті за рахунку 30:15 на користь українки на подачі румунської тенісистки.

Дівчата виконали 33 удари – рекорд у рамках цього турніру US Open. Переможницею цього розіграшу стала Сімона. Відзначимо, що Еліна віддала суперниці лише шість геймів за два сети. Світоліна вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США.

Наступною суперницею 26-річної одеситки стане Лейла Енні Фернандес із Канади. Вона сенсаційно вибила з турніру німкеня Анджелік Кербер. Матч відбудеться 7 вересня.

Затяжний розіграш Світоліної та Халеп: відео