Діагностували лудоманію: гравця клубу АПЛ, який ставив на поразки своїх команд, дискваліфікували

Айвен Тоуні отримав по заслугах за свої футбольні злодіяння. Англійському футболісту ще й пом'ягшили його покарання.

Нападник Брентфорда Айвен Тоуні полюбляв робити ставки, за що його вирішили покарати. Англійський футболіст вірив у програш власної команди.

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Знайшли банальне виправдання

Футбольна асоціація Англії опублікувала письмове обґрунтування усунення від футболу форварда Брентфорда Айвена Тоуні. Англійський нападник полюбляв робити частенько ставки, проте також Тоуні ставив на програш власної команди. Варто зазначити, що Айвену загрожувала дискваліфікація на 15 місяців, та от футболіст отримав коротше покарання. Та от у документі зазначено, що Тоуні все ще ставить на інші види спорту і на ігри в казино.

Англійський нападник зробив 16 ставок на Брентфорд, 15 з яких стали успішними. До того ж Тоуні 13 разів поставив на те, що його команда поступиться у семи різних поєдинках. Також варто зазначити, що при цьому сам Айвен у цих матчах участі не брав.

Пом'якшити покарання допомогло визнання провини зі сторони англійського нападника та його каяття. Одним з найцікавіших фактів цієї історії є те, що психіатр Філіп Хоплі виявив у форварда Брентфорда лудоманію, тобто залежність від азартних ігор. Таким чином Айвен Тоуні відсторонений від футболу на 8 місяців, замість 15-и. До того ж відсторонення уже набуло чинності, а форварда також оштрафували на 50 тисяч фунтів стерлінгів.

До речі. Тоуні зможе повернутися до тренувань зі своїм клубом 17-го вересня 2023-го року. Проте на поле Айвен повернеться не раніше 17-го січня 2024-го року.

Варто відзначити, що Айвен Тоуні в поточному сезоні провів 35 матчів за Брентфорд у всіх турнірах, у яких забив 21 гол і віддав 5 асистів. "Бджоли" посідають дев’яту сходинку турнірної таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Айвена Тоуні Transfermarkt оцінює в 50 мільйонів євро.