Взяла ЛЧ та чемпіонат світу: Айтана Бонматі з Барселони – найкраща футболістка 2023 року

Півзахисниця каталонського клубу провела божевільний сезон, вигравши три топ-трофеї. Для "блаугранас" це вже третій жіночий Золотий М'яч поспіль.

В паризькому театрі "Шатле" пройшла церемонія нагородження "Золотий М'яч-2023". Серед усіх номінацій організатори не забули виділити найкращу гравчиню у жіночому футболі, пише 24 канал.

До теми Золотий м'яч 2023: результати голосування

Фаворитками були іспанки, адже саме ця збірна стала переможцем Жіночого чемпіонату світу. Зрештою жіночий Золотий М'яч дістався саме представниці "фурії рохи" Айтані Бонматі.

Топ-десятка за підсумками голосування за володарку жіночого Золотого М'яча:

Айтана Бонматі (Барселона) Сем Керр (Челсі) Сальма Параллуело (Барселона) Фрідоліна Рольфо (Барселона) Мері Ірпс (Манчестер Юнайтед) Ольга Кармона (Реал) Александра Попп (Вольфсбург) Патрісія Гуярро (Барселона) Лінда Кайседо (Реал) Рейчел Дейлі (Астон Вілла)

Минулого сезону півзахисниця Барселони стала чемпіонкою Іспанії та переможцем Кубка країни. Крім того, каталонки стали найкращими у жіночій Лізі чемпіонів, обійгравши у фіналі Вольфсбург.

Влітку ж Бонматі разом зі збірною Іспанії стала чемпіонкою світу. На Мундіалі Айтана оформила три голи та два асисти. Загалом же на рахунку 25-річної дівчини 19 голів та 21 асист за сезон 2022-2023.

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Варто відзначити, що до цього два останні Золоті М'ячі серед жінок діставались також представниці Барселони Алексії Путельяс. Втім цього року гравчиня не потрапила у рейтинг, оскільки пропустила минулий сезон через травму.