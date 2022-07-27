Пролетів півполя та забив: космічний гол Мудрика у матчі Аякс – Шахтар – неймовірне відео

Донецький Шахтар 26 липня провів товариський матч проти Аякса. Чемпіон Нідерландів підтвердив свій високий статус, але його перемогу переплюнув яскравий гол Михайла Мудрика.

Фантастичний гол

Хоч і Шахтар пропустив три голи, але першим нулі на табло розмочив футболіст донецького клубу. На 33-й хвилині Михайло Мудрик відзначився ефектним м'ячем, пише 24 канал.

До теми Аякс – Шахтар: онлайн-трансляція товариського матчу

Лівий вінгер, якого так активно ЗМІ сватали у Баєр, пробіг із м'ячем півполя, увірвався у штрафний Аякса, накрутив захисника та лівою потужно пробив повз голкіпера нідерландського клубу. Просто космічний гол забив Мудрик.

Михайло вкотре довів, чому саме за ним європейські клуби стоять у чергу.

Відео голу Мудрика

На жаль, навіть такий неймовірний гол Мудрика не дозволив Шахтарю перемогти. Ще до перерви Аякс зрівняв цифри на табло. На останній хвилині першого тайму Душан Тадич зробив рахунок 1:1.

По ходу другої 45-хвилинки Стівен Бергейс та Мохаммед Кудус своїми голами вивели Аякс уперед в рахунку – 3:1. Саме з таким рахунком на користь нідерландського клубу закінчився товариський матч. Перша поразка команди під керівництвом Ігоря Йовічевіча.

30 липня відбудеться третій спаринг Шахтаря на зборах перед сезоном. Суперником "гірників" стане Утрехт.