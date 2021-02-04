Аякс не вніс свого найдорожчого гравця в заявку на матчі Ліги Європи через прикру помилку

Нідерландський Аякс подав заявку команди на матчі Ліги Європи. Але в переліку не опинився нападник Себастьян Алле, який лише взимку перебрався з Вест Хема за рекордну суму

Джерело: Sporza

Про те, що Алле не потрапив до заявки Аяксу на матчі ліги Європи, стало відомо в середу, 3 лютого. Нідерландська команда мала подати заявку до півночі вівторка, 2 лютого.

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Те, що Алле не потрапив у заявку, стало неприємною несподіванкою для тренерського штабу. Виявилося, що причиною стала технічна несправність.

"Це адміністративна помилка з нашого боку. Він був у списку, про нього не забули. Це щось із комп'ютерами, увімкненням та вимкненням галочки. Там щось пішло не так. Він справді був у списку", – переконує головний тренер Аяксу Ерік Тен Хаг.

Тепер в Аяксі сподіваються, що УЄФА таки дозволить внести гравця у список. Хоча і розуміють, що там доволі серйозно ставляться до питання дедлайну, яке минуло.

Відзначимо, що Алле перейшов до Аяксу з англійського Вест Хема за 22,5 мільйона євро. Цей трансфер став найдорожчим в історії нідерландського клубу.

Водночас трансфер вийшов доволі успішним. Алле зіграв сім матчів, в яких забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

В 1/16 фіналу ліги Європи Аякс зіграє проти французького Лілля. Матчі відбудуться 18 та 25 лютого.



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