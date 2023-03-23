Капітан Феєнорда не потиснув руку супернику: той не вшанував жертв землетрусу у Туреччині

Цікавий епізод стався у 26-му турі нідерландської Ередивізі в матчі Аякса проти Феєнорда. Капітан гостей проігнорував лідера "гномів".

Не встиг суддя дати стартовий свисток про початок матчу, як поєдинок вже запам'ятався першим скандалом. Все відбулось під час рукостискань капітанів Аякса та Феєнорда, повідомляє 24 Канал.

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Вирішив провчити зухвалого капітана Аякса

Капітан Феєнорда Оркун Кокчю вирішив не тиснути руку капітану Аякса Душану Тадичу після підкидання монети головним арбітром матчу.

На обличчі лідера "гномів" було видно нерозуміння, чому так вчинив його суперника. Річ у тій, що зірковий Тадич відмовився одягати на свою руку пов'язку на пам'ять про усіх загиблих під час землетрусу у Туреччині та Сирії. Нагадаємо, що ця жахлива трагедія забрала життя понад 50 тисяч осіб.

А 22-річний капітан Феєнорд Кокчю має турецьке коріння, хоча народився у Нідерландах. Тому такий вчинок Тадича сильно зачепив лідера гостей, який вирішив таким ігноруванням провчити капітана Аякса.

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Відзначимо, що у цьому поєдинку зійшлись два лідери нідерландської першості.

Цікаво й те, що Тадич став автором другого голу у ворота Феєнорда. Душан вивів Аякс уперед 2:1. Це 8-й м'яч Душана у поточному сезоні в Ередивізі. Загалом у сезоні-2022/2023 забив 9-тть голів та віддав 19 результативних передач.

Але господарям не вдалось втримати переможний рахунок. У другому таймі гості двічі засмутили голкіпера суперника та вирвали перемогу 2:3.

Звитяга дозволила Феєнорду зміцнити своє лідерство у турнірній таблиці та свою перевагу над Аяксом – 61 проти 55-ти у "гномів".