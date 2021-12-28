Ай с**ий син, – екссуперник Усика пригадав, як прийняв виклик українця

Британський боксер Тоні Белью пригадав, як Олександр Усик змусив вийти його на ринг. Він зізнався, що не бажав цієї зустрічі.

Усик розлютив Белью

Британець наголосив, що не хотів битися з Усиком. Оскільки тоді він завершив кар'єру та вирушив у медовий місяць.

Варте уваги Сенсаційно повалив Джошуа: Усик – другий у рейтингу боксерів за версією BoxingTalk

Варто визнати, що Олександр дуже приємно висловлювався про мене. Коли я пішов з першої важкої ваги, він сказав, що вважає мене найкращим крузером у світі,

– зазначив Белью.

Тоні заявив, що український боксер його розлютив не на жарт і він вирішив прийняти виклик Олександра.

"Я пам'ятаю, як проводив медовий місяць, а цей хлопець, який не знає жодного слова англійською, сказав: "Тоні Белью, я хочу Тоні Белью". І я такий подумав: "Ай с**ий син!" Потім я розлютився до білого жару і зателефонував Едді Хірну", – сказав британець.

Усик – Белью: головне про бій