Ай с**ий син, – екссуперник Усика пригадав, як прийняв виклик українця
Джерело:Fightnews
Британський боксер Тоні Белью пригадав, як Олександр Усик змусив вийти його на ринг. Він зізнався, що не бажав цієї зустрічі.
Усик розлютив Белью
Британець наголосив, що не хотів битися з Усиком. Оскільки тоді він завершив кар'єру та вирушив у медовий місяць.
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Варто визнати, що Олександр дуже приємно висловлювався про мене. Коли я пішов з першої важкої ваги, він сказав, що вважає мене найкращим крузером у світі,
– зазначив Белью.
Тоні заявив, що український боксер його розлютив не на жарт і він вирішив прийняти виклик Олександра.
"Я пам'ятаю, як проводив медовий місяць, а цей хлопець, який не знає жодного слова англійською, сказав: "Тоні Белью, я хочу Тоні Белью". І я такий подумав: "Ай с**ий син!" Потім я розлютився до білого жару і зателефонував Едді Хірну", – сказав британець.
Усик – Белью: головне про бій
- Боксери зустрічалися у 2018-му році. Усик здобув перемогу нокаутом у 8-му раунді.
- Для Белью це була третя поразка у професійному ринзі.
- Після протистояння з українцем британець завершив кар'єру.