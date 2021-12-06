З автоматами в ресторані: ЗМІ опублікували відео "затримання" Мілевського в центрі Києва

В мережі опублікували відео нібито затримання колишнього футболіста Артема Мілевського. Разом з ним був і агент та його друг Артем Панков.

Постановочне затримання?

Відео опублікувало видання APnews, переконуючи, що його їм скинули випадкові перехожі.

На відео невідомі в спецодязі проводять нібито затримання Мілевського та Панкова в одному з київських ресторанів.

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Цілком ймовірно, що це відео – постановочне. Адже люди, які нібито проводять затримання – без розпізнавальних знаків на спині.

Окрім того, поводять вони себе занадто грубо.

Також під час "затримання" решта відвідувачів в ресторані та персонал займаються своїми справами.

Вже згодом в СБУ прокоментували цю ситуацію. Речник спецслужби заявив, що ніякого затримання не було, і працівники СБУ не були до цього залучені. Як приклад він вказав на те, що форма та наліпки СБУ на "силовиках" не відповідають тим зразкам, у яких справді працюють співробітники СБУ.

Можливо, таким чином Мілевський намагається привернути увагу до свого проєкту.