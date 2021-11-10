Автограф на банці з лимонадом: своїм жестом футболіст підняв ціну напою в рази – відео

10 листопада 2021 , 14:17
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Джерело:

The Sun

З півзахисником Ньюкасла Джонджо Шелві стався курйозний випадок, коли він повертався з тренування. Фанат попросив його розписатися у незвичний спосіб.

Автограф на пляшці з лимонадом

Сталося це тоді, коли Шелві виїжджав із тренувальної бази клубу. Вболівальник підійшов до гравця, аби взяти автограф, проте замість папірця чи чогось подібного, фанат підніс банку з лимонадом 0,3 євро.

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Шелві це не спантеличило, тож він розписався на пляшці. Після чого фанат пожартував: "Тепер вона коштує дорожче".

Відео курйозного моменту

  • Джонджо виступає за Ньюкасл з 2016-го року, угода розрахована до літа 2023-го року.
  • У цьому сезоні півзахисник зіграв 4 матчі в англійській Прем'єр-лізі. 
  • Ньюкасл посідає передостаннє місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 5 очок в 11 турах.
Автор: Дарина Жданович