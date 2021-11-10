Автограф на банці з лимонадом: своїм жестом футболіст підняв ціну напою в рази – відео
10 листопада 2021 , 14:17Читать новость на русском
Джерело:The Sun
З півзахисником Ньюкасла Джонджо Шелві стався курйозний випадок, коли він повертався з тренування. Фанат попросив його розписатися у незвичний спосіб.
Автограф на пляшці з лимонадом
Сталося це тоді, коли Шелві виїжджав із тренувальної бази клубу. Вболівальник підійшов до гравця, аби взяти автограф, проте замість папірця чи чогось подібного, фанат підніс банку з лимонадом 0,3 євро.
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Шелві це не спантеличило, тож він розписався на пляшці. Після чого фанат пожартував: "Тепер вона коштує дорожче".
Відео курйозного моменту
- Джонджо виступає за Ньюкасл з 2016-го року, угода розрахована до літа 2023-го року.
- У цьому сезоні півзахисник зіграв 4 матчі в англійській Прем'єр-лізі.
- Ньюкасл посідає передостаннє місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 5 очок в 11 турах.