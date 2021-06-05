Легендарний автодром Формули-1 пішов під воду: відео

Легендарний автодром "Спа-Франкоршам" у Бельгії пішов під воду. Трасу, де відбуваються гонки Формули-1, затопило внаслідок проливних дощів.

Потоп у Спа

У соціальних мережах були опубліковані відео, на яких можна оцінити ступінь затоплення траси.

До слова Формула-1: гран-прі Сінгапуру не відбудеться другий рік поспіль

Поки не відомо, наскільки великої шкоди було завдано інфраструктурі автодрому через рік води, які хлинули по трасі.

Зокрема, був повністю затоплений в'їзд в паддок автодрому.

Через повінь на автодромі були скасовані місцеві змагання. Гонки мали пройти 5 – 6 червня на трасі в Бельгії.