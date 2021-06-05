Легендарний автодром Формули-1 пішов під воду: відео

Легендарний автодром "Спа-Франкоршам" у Бельгії пішов під воду. Трасу, де відбуваються гонки Формули-1, затопило внаслідок проливних дощів.
Потоп у Спа
У соціальних мережах були опубліковані відео, на яких можна оцінити ступінь затоплення траси.
До слова Формула-1: гран-прі Сінгапуру не відбудеться другий рік поспіль
Поки не відомо, наскільки великої шкоди було завдано інфраструктурі автодрому через рік води, які хлинули по трасі.
Зокрема, був повністю затоплений в'їзд в паддок автодрому.
Через повінь на автодромі були скасовані місцеві змагання. Гонки мали пройти 5 – 6 червня на трасі в Бельгії.
- Гонки "Спа Євро Рейс" проходять під егідою Королівського автомобільного клубу Спа. Етап Формули-1 в Бельгії у 2021 році має відбутися 27 – 29 серпня.
- Ця гонка Формули-1 стане першою після чотиритижневого річної перерви в календарі.
- "Спа-Франкоршам" є однією з найвідоміших і найцікавіших кільцевих трас у світі. Найбільшу кількість перемог на ній має німець Міхаель Шумахер – 6.