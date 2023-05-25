Ексзахисник збірної України став володарем Кубка Болгарії: автобус суперників потрапив у ДТП

Неприємний епізод стався перед фіналом Кубка Болгарії, у якому ЦСКА 1948 зіграло проти Лудогорця. Клубний автобус ЦСКА потрапив в аварію перед поєдинком.

Перед фіналом Кубка Болгарії клубний автобус врізався в один із місцевих пам'ятників, який був поставлений поруч із футбольною ареною, яка приймала кубкове протистояння. Внаслідок аварії було пошкоджене бокове скло транспортного засобу футбольного клубу ЦСКА 1948.

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Неприємна ДТП перед фіналом

На щастя, ніхто не постраждав. Адже це сталось після того, як команда прибула на стадіон. Однак така ДТП все одно не є приємним епізодом для болгарського клубу.

Якщо повернутись до фінального матчу, то вже у першому таймі рахунок був 0:2 на користь Лудогорця. Дублем відзначився Кайо Відаль. У другому таймі ЦСКА 1948 скоротив своє відставання до одного голу, але наздогнати суперника вже не зумів. Натомість Лудогорець засмутив голкіпера опонентів втретє та довів рахунок до впевненого 1:3.

Відзначимо, що весь поєдинок у складі Лудогорця провів український захисник Ігор Пластун. Натомість у складі суперника усі 90 хвилин на полі провів футболіст київського Динамо Сідклей, який грає у Болгарії на правах оренди.

Це вже сьомий трофей Пластуна у складі Лудогорця, але перший у Кубку Болгарії. Нагадаємо, що українець виступає у Болгарії із липня 2018 року, коли перебрався із львівських Карпат.

Щодо Сідклея, то його оренда з болгарами розрахована до кінця сезону-2022/2023.

Цікаво! Обидва ці клуби продовжують боротись за чемпіонство Болгарії. Після 32-х турів Лудогорець очолює таблицю, маючи у своєму активі 78 балів. На один пункт менше у ЦСКА 1948. Вже 28 травня ці дві команди зійдуться знову в очному протистоянні, але вже у чемпіонаті.