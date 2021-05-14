Автобус Ліверпуля заблокували біля стадіону: команда Клоппа помстилась фанатам МЮ

Ліверпуль перед матчем з Манчестер Юнайтед зазнав деяких проблем через невідомих фанатів. Автобус команди Юргена Клоппа був заблокований біля стадіону "червоних дияволів".

Протести фанатів МЮ продовжуються

Футболісти Манчестер Юнайтед та Ліверпуля 13 травня вдруге спробували провести матч 34 туру АПЛ. Автобус команди Юргена Клоппа знову біля стадіону "Олд Траффорд" був заблокований невідомими фанатами.

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Перед автобусом Ліверпуля посеред дороги припаркували дві автівки. Швидше за все проблеми "мерсісайдцям" хотіли завдати ультрас МЮ. Поліція швидко прибула на місце і розчистила проїзд для команди. Фанати не лише заблокували транспорт, а й влаштували вогняну зустріч.

Вболівальники "червоних дияволів" біля арени запалили фаєри та продовжували протестувати перед матчем. Вони вимагають від власників МЮ продати клуб.

Відео протестів біля "Олд Траффорд"

Нагадаємо, що поєдинок між МЮ та Ліверпулем повинен відбутись ще 2 травня. Але матч був перенесений через протести фанатів команди з Манчестера.

Футболістів Ліверпуля розізлив такий прийом від фанатів МЮ, тому гості вирішили помститись ультрасу на футбольному полі. Команда Клоппа мала кращий вигляд у матчі за суперника та завдала підопічним Уле Гуннара Сульшера поразки з рахунком 2:4.