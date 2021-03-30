В Австрії залишилися незадоволені суддівством українки Монзуль в історичному матчі

Джерело:24 канал
Австрія обіграла Фарерські острови (3:1) в матчі відбору на ЧС-2022. Матч обслужила українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.
Вона стала другою жінкою-арбітром, яка обслужила матч відбору на чемпіонат світу. Напередодні, першою стала француженка Стефані Фраппар. Вона обслуговувала матч Нідерланди – Латвія.
До слова Разом і до кінця, – Зінченко попросив підтримки у фанатів після матчу з Фінляндією
В австрійському підрозділі Sky Sports розкритикували суддівство українки. Відзначається, що рефері не побачила очевидний фол захисника гостей в моменті із забитим м'ячем.
Згоден з журналістами і головний тренер господарів зустрічі Франко Фода.
Цей фол потрібно було зафіксувати. Однак команда зберігала спокій, задавала темп і показала себе добре,
– йдеться у повідомленні.