Австрія – Туреччина: де дивитися останній матч 1/8 фіналу Євро-2024

У вівторок, 2 липня, відбудуться два останні поєдинки 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи з футболу. Зустріч між збірними Австрії та Туреччини закриватиме програму ігрового дня.

Поєдинок між збірними Австрії та Туреччини відбудеться у Лейпцигу на "Ред Булл Арені". Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Хто транслюватиме матч Австрія – Туреччина

Збірна Австрії з першого місця групи D вийшла до 1/8 фіналу. Підопічні Ральфа Рангніка обіграли Польщу (3:1) та Нідерланди (3:2). Лише у стартовій зустрічі чемпіонату австрійці мінімально поступилися Франції з рахунком 0:1.

Успіх команди Рангніка став певною несподіванкою для Євро-2024. Втім, Австрія ще не сказала свого останнього слова на турнірі.

Туреччина лише в останньому турі групового турніру кваліфікувалася до плейоф. "Місячні зірки" обіграли Чехію (2:1), а в першому турі Грузію (3:1). Проте з португальцями зазнали фіаско – 0:3.

Поєдинок у Лейпцигу стане 18-м в історії протистоянь збірних. Невеликою перевагою володіють австрійці: 9 перемог проти 7 у турків.

Поєдинок Австрія – Туреччина транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Відеотрансляція доступна користувачам за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Крім того, за перипетіями матчу можна буде вболівати на регіональних Суспільного, яке є офіційним транслятором Євро-2024.

. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Там будуть доступні відео голів та огляд зустрічі.

Нагадаємо, що 2 липня також відбудеться ще одна гра на турнірі. О 19:00 зустрінуться збірні Румунії та Нідерландів.