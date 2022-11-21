Італія несподівано програла Австрії та пішли дивитись матчі ЧС-2022 по телевізору

У понеділок, 20 листопада, на футбольному полі зійшлись невдахи кваліфікації ЧС-2022 Австрія та Італія. Товариський матч закінчився перемогою для австрійської команди.

Австрія – Італія 2:0

Голи: Шлагер, 6, Алаба, 35

Обидві збірні не пробились на чемпіонат світу-2022, тому провели спільне товариське протистояння. Вже на першій хвилині матчу м'яч міг побувати у воротах Австрії. Алаба небезпечно у підкаті заблокував простріл Дімарко. Капітан господарів поєдинку ледь не зрізав м'яч у власні ворота, пише 24 канал.

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Однак на початку матчу м'яч таки побував у сітці воріт, але Італії. Верратті загубив м'яч у центральному полі, його перехопили Шлагер. Арнаутович віддав на вільного Шлагера, який відкрив рахунок у поєдинку – 1:0.

Вже через дві хвилини Австрія створила ще один гострий момент. Але удар Зайвальда був вище воріт.

Австрія робила біля володінь Доннарумми усе, що тільки хотіла.

На 35-й хвилині рахунок у матчі став 2:0 на користь австрійців. Алаба потужною гарматою прошив сітку воріт Доннарумми. Такі м'ячі просто не беруться. Неймовірний гол від капітана господарів.

Забітцер дальнім ударом перевірив пильність голкіпера ПСЖ – Доннарумма був на місці.

Наприкінці першого тайму був свій момент й в Італії. Політано пробивав у гострий кут – Лінднер перевів м'яч на кутовий.

У другому таймі команди обмінялись моментами, але забити жодна зі збірних так і не змогла.

2:0 – перемога Австрії.

Австрія – Італія: відеоогляд матчу