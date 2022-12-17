Кривавий футбол: у Австралії голкіпер отримав смітником по обличчю

Дербі між австралійськими командами Мельбурн Вікторі та Мельбурн Сіті було перервано. Все через фанатів, які вибігли на поле.

Голкіпер Мельбурн Сіті Том Гловер залишив поле з травмами. У воротаря розсічена щока та підозра на струс мозку після отриманого удару урною.

Варте уваги Щоб не плакать, я сміявся: Неймар влаштував гучну вечірку після вильоту Бразилії з ЧС

Хаос у Австралії

Матч австралійської ліги зупинився всередині першого тайму. Вболівальники Вікторії Мельбурн вибігли на поле в рамках заздалегіть спланованого протесту. Фанати вибігли на поле на 22 хвилині матчу, жбурляючи фаєри та інші предмети, перш ніж Гловер постраждав.

Голкіпер намагався зберігати спокій, коли на полі почався хаос. Вболівальники вибігли саме за його воріт. Один з них намагався поштовхом збити Гловера з ніг перед тим, як воротар постраждав від металевого контейнера. Також вболівальники оточили рефері, який уже не мав куди втекти. Матч зупинили через "небезпечну ситуацію щодо гравців".

Фанати планували покинути матч до фінального свистка. Акція протесту була спланована проти Автралійської професійної ліги, яка продала трирічний гранд-фінал уряду Нового Південного Уельсу за 20 мільйонів доларів. Рішення обурило австралійських фанів, а от, яка причетність до цього Тома Гловера, допоки невідома.