У Бразилії перекинувся автобус з гравцями футбольної команди: є загиблі та поранені – фото ДТП

Справжня трагедія сталася в бразильському штаті Мінас-Жерайс. Під час руху нічною трасою автобус з юнацькою футбольною командою зірвався з 10-метрового мосту.

За повідомленням місцевих ЗМІ, пасажирами автобуса була юнацька команда під назвою Esporte Clube Vila Maria Helena. Вночі вони поверталися з футбольного турніру під назвою Copa Nacional.

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Постраждалі були чемпіонами своєї вікової групи

Під час руху автобус впав з 10-метрового мосту. В транспортному засобі, крім водія, знаходилося 28 футболістів віком 14 – 17 років, а також четверо членів тренерського штабу.

За попередніми даними, загинуло четверо – один дорослий та троє підлітків. Ще 28 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Складності проведенню рятувальної операції додавало те, що автобус впав догори дном. Причини аварії не повідомляються. Однією з версій ДТП вважається помилка водія автобуса, який не впорався з керуванням.

Підлітки на борту були гравцями аматорської команди Esporte Clube Vila Maria Helena. Вони були чемпіонами турніру в категорії до 18 років і віце-чемпіонами в категорії до 16 років.

Пошкоджений автобус футбольної команди / ge.globo

Рятувальники дістають постраждалих / ge.globo