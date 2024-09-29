Вперше у кар'єрі вийшла у четверте коло: Стародубцева здолала ексросіянку на турнірі в Пекіні

У неділю, 29 вересня, на турнірі WTA 1000 в Пекіні відбулися матчі третього кола. В одному з них Юлія Стародубцева протистояла Еліні Аванесян.

Еліна Аванесян – Юлія Стародубцева 0:2 (3:6, 1:4)

Суперниця українки є представницею Вірменії, яка раніше виступала за Росію. Сама Стародубцева наразі перевершує особисті досягнення на турнірі в Пекіні, пише 24 канал.

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Знищила у двох сетах

Перші два гейми Стародубцева програла, однак все ж змогла зрівняти рахунок згодом. Коли рахунок був 3:3, українка взяла три гейми поспіль і здобула перемогу у першому сеті.

Другий сет тенісистки розпочали однаково, однак Стародубцева потім почала відриватися у рахунку. В результаті, вона не взяла лише один гейм і з рахунком 1:4 вийшла у четверте коло турніру в Пекіні.

Матч тривав 1 годину 32 хвилини. Після закінчення українка відмовилась потиснути суперниці руку.

У наступному раунді суперницею Юлії стане переможниця пари Пейтон Стернс/Анна Калінская.

Зазначимо, що Юлія Стародубцева залишилась єдиною представницею України на турнірі WTA 1000.