Аутсайдер АПЛ хоче купити Луніна: клуб готовий заплатити суму, яку скаже Реал

Андрій Лунін може змінити лаву запасних Реала на англійський чемпіонат. Ньюкасл проявляє серйозний інтерес до футболіста.

Новий претендент на Луніна

22-річний голкіпер нарешті може отримати ігрову практику, але вже не у Ла Лізі. Ньюкасл готовий заплатити ті гроші, які захоче Реал за трансфер Луніна.

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Клуб АПЛ має чудові шанси поповнити свій склад 22-річного воротаря збірної України. Андрій сам не проти змінити команду та чемпіонат, адже відсутність ігрової практики його взагалі не приваблює. Тібо Куртуа зацементував за собою місце у рамці воріт "Королівського клубу".

Відзначають, якщо перехід таки відбудеться, то українець піде на підвищення зарплати, ніж ту, яку він має у Мадриді.

Потенційний клуб українця – аутсайдер АПЛ. Ньюкасл йде у зоні вильоту, посідаючи 19 місце серед 20 клубів англійського чемпіонату. За 18 турів "сороки" здобули лише 10 очок.

Лунін "гріє" лаву запасних