Аутсайдер АПЛ хоче купити Луніна: клуб готовий заплатити суму, яку скаже Реал
Джерело:El Nacional
Андрій Лунін може змінити лаву запасних Реала на англійський чемпіонат. Ньюкасл проявляє серйозний інтерес до футболіста.
Новий претендент на Луніна
22-річний голкіпер нарешті може отримати ігрову практику, але вже не у Ла Лізі. Ньюкасл готовий заплатити ті гроші, які захоче Реал за трансфер Луніна.
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Клуб АПЛ має чудові шанси поповнити свій склад 22-річного воротаря збірної України. Андрій сам не проти змінити команду та чемпіонат, адже відсутність ігрової практики його взагалі не приваблює. Тібо Куртуа зацементував за собою місце у рамці воріт "Королівського клубу".
Відзначають, якщо перехід таки відбудеться, то українець піде на підвищення зарплати, ніж ту, яку він має у Мадриді.
Потенційний клуб українця – аутсайдер АПЛ. Ньюкасл йде у зоні вильоту, посідаючи 19 місце серед 20 клубів англійського чемпіонату. За 18 турів "сороки" здобули лише 10 очок.
Лунін "гріє" лаву запасних
- У сезоні-2021/2022 Лунін ще не зіграв жодного офіційного матчу. Загалом після переходу у Реал лише одного разу випускав Андрія на поле в офіційному матчі. Сталось це у минулому сезоні в кубковому поєдинку проти Алькояно, у якому "вершкові" ганебно програли та покинути турнір.
- Чекає голкіпер на дебют у цьому новому сезоні. За обіцянками Карло Анчелотті, Лунін вийде у старті у Кубку Іспанії. В 1/16 фіналу Кубка Короля "вершкові" зіграють проти того ж Алькояно (5 січня 2022 року).
- Нещодавно український воротар перехворів на коронавірус, але вже отримав негативний тест та готується до першої офіційної гри у сезоні.