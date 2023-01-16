На матчі українки на Australian Open вивісили російський прапор: обурливе фото

Російських тенісистів та тенісисток допустили до участі на Australian Open, але під нейтральним прапором. Та все ж на трибунах таки з'являється російський "триколор", чим викликає негативну реакцію.

Тенісний світ не став настільки одностайним у відстороненні російських спортсменів за війну, яку їх країна розпочала проти України. Тому і на Australian Open дозволили виступати російським тенісисткам та тенісистам. Правда під нейтральним прапором.

Так сталося, що під час жеребкування українці Катерині Байндль випало грати саме проти росіянки Камілли Рахімової. І на цей матч один з глядачів прийшов з великим російським прапором, який розвернув на трибунах. Правда росіянці це не дуже допомогло, і українка виграла цей матч.

Такий вчинок обурив чималу кількість фанатів тенісу. Адже цей прапор було вивішено на матчі українки після ракетного удару росіян по Дніпру, коли одна з ракет влучила в багатоповерхівку, цілковито знищивши її. І забравши життя щонайменше 40 осіб. Троє з них – діти.

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Реакція на російський прапор

На цей ганебний вчинок відреагував Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

"Я рішуче засуджую публічне демонстрування прапора Росії під час сьогоднішньої гри української тенісистки Катерини Байндль на Відкритому чемпіонаті Австралії. Я закликаю Tennis Australia негайно застосувати свою політику "нейтрального прапора", – написав Василь Мирошниченко.

Українська тенісистка Марта Костюк теж опублікувала твіт з цією світлиною, підписавши її "Немає слів".