Прапор, заляпаний кров'ю українців: на Australian Open дозволили виступити росіянам
Джерело:Sky News
Керівництво Tennis Australia вирішило допустити гравців із Росії та Білорусі до участі на Australian Open під нейтральним прапором. Чим викликали шквал негативних коментарів.
Тенісний світ виявився не таким одностайним у підтримці українців та засудженні росіян та білорусів за війну проти України. ATP та WTA хоч і заборонили тенісистам з обох країн виступати під своїми прапорами, але дозволили це зробити під нейтральним прапором. А на організаторів Wimbledon наклали штраф за те, що вони не допустили росіян та білорусів на турнір.
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Тож організатори Australian Open вирішили таки допустити представників країни-терориста на свої корти, правда під нейтральним прапором.
Це викликало обурення зі сторони українців. Посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав Australian Open не допускати до турніру російських тенісистів навіть під нейтральним прапором.
"Неважливо, під яким прапором вони є, це прапор, заплямований українською кров’ю", – заявив Василь Мірошниченко.
За його словами, для російської влади важливо, щоб її спортсмени й далі виступали на міжнародних турнірах. І навіть нейтральний статус не змінює того факту, що це саме російський спортсмен.
"Ми знаємо, як важливо для Росії, щоб її спортсмени виступали. Це одна з причин, чому ми бачимо, скільки Росія інвестувала у своїх спортсменів для Олімпіади, коли вони вживали допінг у масових масштабах, а потім Росію врешті-решт за це оштрафували. Тож росіяни справді приділяють велику увагу виступам своїх спортсменів, і це майже продовження їхньої зовнішньої політики, розширення того, що вони хочуть донести до світу", – наголосив український посол.
Australian Open стартує 16 січня. Турнір триватиме два тижні, а переможці визначаться 29 січня.
Це перший з чотирьох турнірів Grand Slam. Три інші – це Roland-Garros, Wimbledon та US Open.