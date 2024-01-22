Все буде залежати від мене, – Ястремська поділилася очікуваннями від матчу 1/4 фіналу AO-2024

У понеділок, 22 січня, Даяна Ястремська провела свій поєдинок 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Суперницею українки була експерша ракетка світу Вікторія Азарєнко.

Даяна здобула перемогу у двох сетах над "нейтральною" тенісисткою. Завдяки цьому успіху Ястремська вперше пробилася у вісімку найкращих на турнірах серії Grand Slam.

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Ястремська дала оцінку своїй майбутній суперниці

В 1/4 фіналу Australian Open могло відбутися українське дербі, але Еліна Світоліна через травму не змогла продовжити матч та вже після третього гейму залишила корт у сльозах. Тож суперницею Даяни Ястремської стане чеська тенісистка Лінда Носкова.

Уродженка Одеси поділилася очікуваннями від майбутнього протистояння. Вона з повагою висловилася про 19-річну опонентку та заявила, що при підготовці до матчу буде фокусуватися в першу чергу на собі:

Лінда хороший гравець. Я бачила кілька її матчів. Думаю, це буде складний, але цікавий матч, і мені нічого сказати про неї. Мені потрібно бути більш сконцентрованою на собі, тому що все буде залежати від мене. Але вона чудовий гравець. І хороша людина.

Також Даяна відповіла на питання, що змінилося в її підході до нинішнього турніру, який вже став проривним у кар'єрі. Українка заявила, що не дуже хоче занурюватися в минуле та згадувати, якою вона була раніше та досить скромно висловилася про свій прогрес:

Мені здається, що я не так вже й багато досягла. Це всього лише чвертьфінал, а у мене вже був досвід виступів на турнірах Grand Slam. Я не могла грати добре та показувати хороші результати, тому що щось було всередині мене, і я говорила про це, про тиск та інше, і нічого не змінилося. Я просто розслабилася.

Зазначимо, що у чвертьфіналі турніру зіграє ще одна українка. Марта Костюк змагатиметься за право виступити у півфіналі з четвертою ракеткою світу Коко Гофф.

. Вихід одразу двох українських тенісисток до вісімки найкращих на турнірі серії Grand Slam є історичним рекордом нашої країни.