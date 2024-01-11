Світоліна з донечкою Скай презентувала ігрову форму на Australian Open – милі фото

Перша ракетка України дуже потужно почала свої виступи у 2024 році. Еліна дійшла до фіналу турніру в Окленді й наразі готується до австралійського мейджора, який розпочнеться вже 14 січня.

Світоліна вже знає ім'я своєї першої суперниці на Відкритому чемпіонаті Австралії. Нею стане володарка wild card місцева 18-річна тенісистка Тейла Престон, після чого в 1/32 фіналу українка може зустрітися з переможницею пари Кайла Дей (WTA: 86) – Вікторія Томова (WTA: 77).

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Сімейна презентація форми на AO-2024 від Світоліної

Перед стартом турніру зіркова спортсменка Еліна Світоліна показала форму, в якій зіграє на Australian Open. Вона зробила це дуже мило, долучивши до презентації свою маленьку донечку Скай, яка була вдягнула в ті самі кольори, в яких змагатиметься мама на корті.

Adidas підготував нас до Australian Open-2024 з нашими ідеально підібраними вбраннями,

– підписала Еліна спільне фото.



Еліна Світоліна з донечкою Скай презентувала форму на Australian Open / фото з інстаграму спортсменки



Еліна з донечкою Скай / фото з інстаграму спортсменки

Зазначимо, що в основній сітці турніру вже гарантовано Україну представлятимуть 4 тенісистки – Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк. До них також можуть доєднатися Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур, для цього останнім трьом треба подолати фінальний раунд кваліфікації, вирішальні матчі відбудуться 12 січня.

. Australian Open-2024 триватиме з 14 по 28 січня. Найкращим результатом серед українських тенісисток на цьому турнірі є вихід Еліни Світоліної до чвертьфіналу у 2018 та 2019 роках.