Українці дізнались суперників на Australian Open-2024: чи є серед них "нейтральні" тенісисти

Вже 8 січня стартує кваліфікаційний раунд Australian Open-2024. Одразу шість українських представників розпочинають свій шлях із першого кола.

У жіночому турнірі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії візьмуть чотири українські тенісистки. Натомість у чоловічому розряді змагатимуться двоє українців.

Читайте також Поразка, за яку не соромно: Світоліна у напруженому фіналі програла 19-річному вундеркінду з США

З ким зіграють українці

Усі шестеро вже дізнались суперників, з якими зустрінуться у першому колі престижного турніру. Даяна Ястремська, яка із цього списку є найбільш впізнаваною, зійдеться із 223-ю ракеткою світу із Хорватії Леєю Бошкович.

Даяна Ястремська (№98 WTA, Україна) – Леа Бошкович (№223 WTA, Хорватія)

Дар'я Снігур (№136 WTA, Україна) – Сінья Краус (№199 WTA, Австрія)

Юлія Стародубцева (№157 WTA, Україна) – Мартіна Капурро Таборда (№153 WTA, Аргентина)

Катаріна Завацька (№174 WTA, Україна) – Армоні Тан (№231 WTA, Франція)

У чоловічому розряді Україну представлятимуть двоє тенісистів – Віталій Сачко та Ілля Марченко.

Віталій Сачко (№169 ATP, Україна) – Денис Євсєєв (№190 ATP, Казахстан)

Ілля Марченко (№220 ATP, Україна) – Нерман Фатич (№217 ATP, Боснія і Герцеговина)

В основній сітці вже точно Україна буде представлена чотирма тенісистками – Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко і Марта Костюк.

П'ять українців змагатимуться у парному розряді – Костюк, Калініна, Надія та Людмила Кіченок, а також Денис Молчанов.

. Основний етап Australian Open-2024 стартуватиме 14 січня та триватиме до 28 січня. Турнір збільшив суму призових до86.5 мільйона австралійських доларів. Переможець одиночного розряду отримає 3,15 мільйона, тріумфатори парного розряду – 730 тисяч на команду.