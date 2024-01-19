Болісна поразка: Цуренко розгромно програла другій ракетці світу та залишила AO-2024 – відео

У п'ятницю, 19 січня Леся Цуренко провела свій матч третього кола Australian Open. Суперницею українки була чинна чемпіонка турніру Арина Сабалєнка.

Леся Цуренко – Арина Сабалєнка 0:2 (0:6, 0:6)

Суперниці втретє зустрічалися на корті між собою. Після матчу в Мельбурні особистий рахунок став 2:1 на користь "нейтральної" тенісистки, пише 24 Канал.

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На жаль, боротьбу другій ракетці світу українка не змогла нав'язати. Поєдинок тривав всього 55 хвилин та закінчився "сухою" перемогою тріумфаторки Australian Open-2023.

Протягом поєдинку Леся Цуренко не зробила жодного ейса при шести подвійних помилках, не використала єдиний брейк-поінт, набрала 7 віннерів та допустилася 15 невимушених помилок.

. У наступній стадії турніру Арина Сабалєнка зіграє проти американки Аманди Анісімової.

Нагадаємо, що в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії продовжують боротьбу ще 3 українки. Марта Костюк вже дібралася до 1/8 фіналу, а Даяна Ястремська й Еліна Світоліна свої матчі проведуть 20 січня.

Дивіться відеоогляд матчу Цуренко – Сабалєнка